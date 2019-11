Domani a Olbia pulizia della spiaggia del Lido del Sole

I presidenti delle due Associazioni, Manuel e Alessandra, danno appuntamento a tutti coloro che vogliono partecipare alla buona riuscita del progetto denominato "Insieme per l'ambiente" presso la Spiaggia Lido del Sole, domenica 1 dicembre dalle ore 9. «Accogliamo con piacere queste iniziative spontanee dei nostri concittadini. Solo grazie alla collaborazione di tutti, insieme al lavoro delle istituzioni e a comportamenti più responsabili e civili, è possibile migliorare il decoro del nostro splendido territorio» afferma il sindaco Settimo Nizzi.

. Le Associazioni "Gruppo Majorettes Tonino Spano Olbia" e "Leila Diving", organizzano una giornata dedicata all'ambiente. L'associazione di Manuel Caboni, da anni presente nel territorio e sempre in prima linea per la pulizia dei litorali e dei fondali marini, grazie alla passione del suo staff e di tanti volontari che partecipano alle iniziative, in questa occasione affiancherà, con la sua professionalità, l'associazione delle Majorettes, impegnata da anni in altre attività di solidarietà nella Città di Olbia, ma che per la prima volta organizza una giornata dedicata alla pulizia delle spiagge.