Al via a Olbia i corsi di scrittura in Braille

L'iniziativa verrà presentata a Olbia durante la "Giornata del Braille" il prossimo 7 dicembre alle 16.30, nell'Aula consiliare di Obia in via Macerata 9. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri: 079233711 / 3713169049 o gli indirizzi email: uicss@uiciechi.it; pec: uicss@pec.it.

nasce per rispondere alle numerose richieste arrivate da operatori del volontaria, docenti e cittadini galluresi sui metodi di apprendimento del Codice Braille. Attraverso questo percorso di apprendimento è possibile avvicinarsi al mondo della disabilità visiva, abbattendo in tal modo quei muri che etichettano la vita delle persone che affrontano giornalmente la difficoltà della disabilità.