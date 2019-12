Parcheggi abusivi a Liscia Ruja, il Tar dà ragione al sindaco di Arzachena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

veva inibito l’accesso a un’area lungo la strada sterrata del litorale di Liscia Ruia adibita a parcheggio abusivo a pagamento. La domanda cautelare proposta dalla società Infrastrutture Sardegna, gestore dello spazio autorizzato ad accogliere unicamente auto di servizio del personale operante nella vicina concessione balneare, è stata respinta. L’ordinanza sindacale emessa a garanzia dell’incolumità degli automobilisti e dei bagnanti e della corretta viabilità nella zona è stata riconosciuta come pienamente legittima dai giudici amministrativi.al parcheggio abusivo dietro un corrispettivo in denaro, senza curarsi delle lunghe code di auto che in tal modo si formavano e degli ingorghi alla circolazione.Il litorale di Liscia Ruia è un punto strategico e sensibile del territorio anche in relazione al rischio incendi. Qui, i controlli della polizia municipale sono, se possibile, più attenti e costanti che altrove durante la stagione estiva. Il Comune di Arzachena persegue l’obiettivo di garantire la sicurezza di residenti e visitatori e condizioni favorevoli per le aziende che operano nel rispetto delle regole.Il Comune di Arzachena è stato difeso dall’avvocato Stefano Forgiarini.