Adeguamento retribuzioni personale Ge.se.co, il 19 dicembre incontro ad Arzachena

I dettagli dell’accordo e le novità relative ai servizi gestiti dalla società saranno illustrati durante l’assemblea generale del personale che si terrà nell’aula consiliare in piazza Segni giovedì 19 dicembre, alle 18., l’amministratore della società Giovanni Pirina, la direttrice Anna Maria Zedda e i rappresentanti del sindacato che hanno collaborato alla stesura del documento.“Presenteremo i risultati raggiunti con questa seconda fase di adeguamento delle retribuzioni. È stato un percorso complesso avviato nel 2018 che, già dallo scorso mese di marzo, ha portato i primi risultati concreti in termini di rispetto delle norme, di riconoscimento della dignità dei lavoratori e delle professionalità di ciascuna categoria - spiegano il primo cittadino e l’assessore Demuro -. La collaborazione della nuova direzione della società è stata fondamentale per il riordino della contabilità e il recupero di oltre 150 mila euro necessari all’aggiornamento a regime delle retribuzioni secondo le normative vigenti. Si avvicina così la risoluzione di un lungo periodo di incertezza per i lavoratori della nostra partecipata”.