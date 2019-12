Lunedì 16 dicembre Open Day al Gramsci di Olbia per famiglie e alunni

Lunedì 16 dicembre 2019 il Gramsci invita tutte le famiglie e gli alunni interessati a partecipare agli Open Day al Gramsci. In questa occasione il Dirigente Scolastico, i docenti e gli studenti saranno lieti di incontrare genitori e ragazzi, di far conoscere loro le attività curricolari ed extra curricolari e di far visitare aule e laboratori dell’Istituto. Sarà possibile inoltre possibile prenotarsi per i laboratori pomeridiani delle discipline caratterizzanti (Latino e Greco per il Liceo Classico, Tedesco e Spagnolo per il Linguistico)che si svolgeranno mercoledì 18 dicembre 2019 e martedì 14 Gennaio 2020.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

.