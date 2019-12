Incendio in un fienile a Buddusò, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Incendio in un fienile. Nella tarda serata è stata fatta richiesta di intervento per un incendio fienile nella periferia di Budduso. Intorno alle 19.30 la Sala Operativa ha inviato sul posto squadra operativa del distaccamento di Ozieri, con due mezzi APS e ABP. Estinte le fiamme si è provveduto alla messa in sicurezza del sito, la verifica della struttura è in fase di verifica. Presenti sul posto Forze dell'Ordine per quanto loro di competenza.