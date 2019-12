Domenica 22 insediamento a San Simplicio del nuovo Parroco Don Antonio Tamponi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Domenica 22 Dicembre, alle ore 11.30, nella basilica di San Simplicio, Sua Eccellenza Mons. Sebastiano Sanguinetti, presente don Giovanni Debidda, insedierà don Antonio Tamponi nel suo nuovo ufficio di Parroco Coadiutore della omonima Parrocchia. Come a suo tempo comunicato dalla Curia diocesana, don Tamponi affiancherà lo stesso don Giovanni per il periodo previsto dai decreti, fino al primo settembre 2020, 50º giubilare in città dello stesso don Giovanni.Nella medesima occasione, il Vescovo esporrà il progetto pastorale da cui è scaturita questa scelta, che prevede la permanenza in parrocchia di don Debidda nell’aiuto pastorale della medesima Basilica. I Parrocchiani tutti sono invitati a concelebrare la lode del Signore, nel gioioso clima del Santo Natale.