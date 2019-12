Natale negli ospedali della Gallura, ecco gli orari delle messe

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Natale nella Ats Assl di Olbia: ecco gli orari delle messe nelle strutture ospedaliere per diffondere anche all’interno degli ospedali , tra pazienti, operatori sanitari e familiari, lo Spirito Natalizio. A nome della Assl di Olbia, il direttore Paolo Tauro, porge ai cittadini della Gallura gli auguri di buone feste e buon 2020.Messa della Vigilia di Natale nella cappella dell’ospedale “Paolo Merlo” alle ore 16.30 del 24 dicembre 2019, e dell’ultimo dell’anno, 31 dicembre, alle ore 16.30.Nella giornata della Vigilia, il 24 dicembre, nella cappella della Struttura sanitaria “San Giovanni di Dio” verrà celebrata la messa alle ore 16.45, mentre alle 18.30 all’ospedale “Giovanni Paolo II”; il giorno di Natale la celebrazione è fissata perle ore 08.45 nella struttura di viale Aldo Moro, e alle 11.00 in quella di via Bazzoni-Sircana. Stessi orari anche per mercoledì 01 gennaio, mentre il 31 dicembre le messe saranno alle ore 16.45 al “San Giovanni di Dio” e alle 18.30 al “Giovanni Paolo II”. Il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, messa alle ore 08.15 nella Struttura sanitaria “San Giovanni di Dio” e alle ore 11.00 nell’ospedale “Giovanni Paolo II”.Il giorno della vigilia, il 24 dicembre, nella Cappella al settimo piano dell’ospedale “Paolo Dettori”, verrà celebrata la Messa con Novena alle 16.00 e celebrazione della Messa della Vigilia alle ore 22.00; il Giorno di Natale, il 25 dicembre, la Santa Messa verrà celebrata alle 08.00 e alle ore 10.00. il 28 e 31 dicembre, la messa verrà celebrata alle ore 16.00, mentre nelle giornate del 29 dicembre e primo e 6 gennaio, celebrazione alle ore 08.00. Domenica 5 gennaio celebrazioni alle ore 08.00 e 16.00