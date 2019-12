Operazione "Mercato Globale"della Guardia Costiera a Olbia e nel Nord Sardegna

Da ultimo, in data 6 dicembre, nel corso dell’Operazione complessa nazionale il personale del 15° Centro di Controllo Area Pesca di Olbia ha provveduto ad effettuare attività ispettiva presso un centro all’ingrosso di prodotto ittico situato nel Comune di Muros (SS) sottoponendo a sequestro 675 chilogrammi di tonno pinne gialle, 65 chili di orate e 35 chili di sarde per l’assenza di informazioni sula tracciabilità/provenienza del pescato come previsto dalle norme in materia di informazioni obbligatorie di cui al Reg. 1224/2009 e del D.lgs. 4/2012.

in una serie di controlli lungo l'intera filiera ittica, dal mare agli esercizi commerciali, fino alla tavola dei consumatori.Nel periodo in cui è massima la commercializzazione di prodotti originati dall’attività di pesca e a completamento delle molte attività condotte dai militari del Corpo delle Capitanerie di porto durante tutto l’arco dell’anno, l’operazione garantisce che sulle tavole degli italiani non arrivino prodotti inidonei al consumo e pertanto potenzialmente pericolosi per la salute umana.Il personale della Direzione Marittima del Nord Sardegna, coordinato dal Direttore Marittimo C.V.(CP) Maurizio Trogu, ha svolto oltre 500 controlli sulla filiera della pesca portando al sequestro di circa novecento chilogrammi di prodotti ittico difforme alle prescrizioni nazionali ed internazionali.La predetta attività ispettiva ha comportato la contestazione dell’illecito e l’elevazione di due verbali amministrativi per un ammontare complessivo pari a 3mila euro.