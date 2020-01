Giana-Olbia affidata a Fontani

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

È il signor Federico Fontani della sezione di Siena l'arbitro incaricato di dirigere la gara Giana Erminio-Olbia, in programma domenica 12 gennaio alle ore 15 allo stadio Città di Gorgonzola. A supportare in campo il direttore di gara saranno gli assistenti di linea Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto e Lorenzo Poma di Trapani.Per Fontani si tratterà della terza direzione in carriera, tanto dell'Olbia quanto della Giana. Il fischietto senese ha già arbitrato infatti i bianchi in due circostanze: Olbia-Alessandria 1-3 nella stagione 2017/2018 e Olbia-Cuneo 1-2 nella stagione 2018/19. Più felici i precedenti dei martesani, anch'essi tra le mura amiche ed entrambi risalenti alla scorsa stagione, con il direttore di gara: Giana Erminio-Gubbio 4-0 e Giana Erminio-Albinoleffe 0-0.Fontani è un arbitro tra i più esperti della categoria, avendo già diretto in carriera 35 partite del campionato di Serie C.