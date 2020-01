Altara è un giocatore dell'Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Società rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Feralpisalò i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Giorgio Altare.Nato a Bergamo il 9 agosto 1998, Altare è un difensore cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan. Nella stagione 2015/2016 ha disputato 8 partite in Serie D con la maglia della Virtus Ciserano Bergamo, mentre nel corso dell'esperienza alla Feralpisalò, iniziata nell'estate 2018, ha collezionato 12 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia.A Giorgio arrivi il miglior in bocca al lupo per l'inizio della nuova avventura con la maglia dell'Olbia.