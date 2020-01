Mister Brevi carica i suoi in vista della sfida Olbia-Pontedera

Inizia un trittico di gare da affrontare in 7 giorni: "Anche per questo - spiega Brevi - dovremo ragionare su alcuni avvicendamenti per far sì che scenda in campo sempre la squadra che dà maggiore affidabilità. Tabella di marcia? Non le ho mai fatte. Penso soltanto al fatto che dobbiamo ottenere il massimo con il Pontedera. Giocando senza paura, senza regali, per vincere".

: "La gara con la Giana ha dimostrato che la squadra ha la possibilità di fare risultato pieno, ma l'approccio va decisamente migliorato perché quando si ha la possibilità di vincere, bisogna vincere. La reazione avuta ha detto che abbiamo qualità morali e non solo tecniche. E che dobbiamo avere fiducia in noi stessi per recuperare il gap. La squadra sta lavorando con abnegazione e sta migliorando".Al Nespoli fa capolino la seconda forza del girone, il Pontedera. Un campionato sorprendente, quello disputato sin qui dalla squadra toscana che viaggia in classifica a quota 39 punti e che è in serie positiva da sei turni. "Si tratta di un avversario che fa della compattezza e del cinismo le proprie armi più affilate. Sta disputando una grandissima stagione e sappiamo che sarà difficile da affrontare perché vive un grande momento di forma, concede pochissimi spazi e sa essere pericoloso nelle palle inattive. Noi, però, dobbiamo vincere. E per questo ci batteremo".Il tecnico si sofferma quindi sull'inserimento dei nuovi arrivi: "Giandonato è un giocatore di grande esperienza e sa come integrarsi velocemente nelle situazioni di gioco. Anche Altare si è messo subito a disposizione nel modo giusto".In chiusura una battuta sulla condizione atletica del gruppo: "Con la Giana ci è mancato lo sprint nel finale, ma stiamo progressivamente raggiungendo la migliore forma fisica che dovrà essere preservata lungo tutto il girone di ritorno".