Incendio in un appartamento ad Arzachena, in azione i vigili del fuoco ***VIDEO***

Intorno alle 10.40 la Sala Operativa ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio in un appartamento ad Arzachena in via Limbara. Sul posto sono state inviate due squadre: la 12A del distaccamento di Arzachena e la 7B proveniente dal distaccamento di Olbia Basa. Messa in sicurezza la zona e l'appartamento estinguendo gli ultimi focolai, si ricercano le cause dell'innesco. Non sono state coinvolte persone. Sono presenti anche le forze dell'ordine, nello specifico i Carabinieri della Stazione di Arzachena per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione