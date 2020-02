Inaugurata la nuova Stazione forestale di La Maddalena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ciò avviene dopo un lungo e travagliato iter che ha visto interessati la Regione autonoma Sardegna e la locale Amministrazione comunale. Il Corpo forestale infatti, che era ospitato presso alcuni locali del Comune, necessitava ormai da tempo di una sede propria.I locali sono stati successivamente consegnati al nuovo Direttore del Servizio ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania, dottor Giannicola Zuccarelli, a cui è stata affidata la cura e la responsabilità.) con cui il Corpo Forestale collabora sia in quanto componente del Coordinamento territoriale per l'ambiente (CTA) che nella quotidiana attività istituzionale e antincendio in una zona particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale.Il complesso, oltre al Corpo forestale ospita già i Vigili del Fuoco e il 118 Croce Verde La Maddalena. Al termine della cerimonia il parroco, Don Davide Mela ha proceduto alla benedizione dei locali.