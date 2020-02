Caso sospetto di Coronavirus a Castelsardo, risultato negativo il test

I test sul sospetto caso di Coronavirus rassicurano non poco la famiglia del bimbo di due anni di Castelsardo. Dai primi riscontri l'esame, infatti, ha dato esito negativo. Ora si aspettano degli ulteriori approfondimenti. Il piccolo era rientrato insieme ai genitori da un viaggio in Cina e aveva manifestato sintomi influenzali con febbre e tosse. Così come il fratello maggiore che però è già in fase di guarigione. I medici dell'Unità di Crisi regionale potrebbero già nelle prossime ore far cessare l'allerta per la famiglia che ora si trova in isolamento nella propria abitazione.









© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione