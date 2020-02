Arzachena a Dubai con il Cipnes Gallura per la Gulfood Exhibition

“Prosegue il percorso avviato lo scorso giugno accanto al Cipnes che vede Arzachena impegnata su più fronti per promuovere la sua immagine tra gli appassionati del buon cibo di tutto il mondo - dice Cristina Usai, vicesindaco e assessore al Turismo -. Arzachena non può mancare a un appuntamento di questo livello in un mercato dalle infinite potenzialità come il Medio Oriente. I viaggiatori cercano un’esperienza completa che coinvolga tutti i sensi, privilegiano destinazioni in cui sono protagonisti il buon cibo, le tradizioni e uno stile di vita sano. Nasce proprio da qui l’idea di lanciare il marchio De.co. denominazione di origine comunale e utilizzarlo come strumento di promozione turistica. Chi visita il nostro territorio deve essere tutelato anche a tavola. Lo faremo grazie al marchio che certifica aziende, ristoranti e prodotti di origine arzachenese. Inoltre, il marchio restituisce dignità ai produttori locali e ai professionisti che offrono realmente carni, formaggi, miele, ortaggi, vini, liquori o ricette locali figli della nostra tradizione”.

INSULA Sardinia Longevity Food presenziando con una sua delegazione alla 25° edizione della manifestazione fieristica Gulfood Exhibition, il più grande evento aziendale di food & beverage al mondo che si terrà a Dubai, al World Trade Center, dal 16 al 20 febbraio.