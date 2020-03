Incendio in zona industriale a Olbia, in azione i vigili del fuoco

OLBIA. Intorno alle 00.40 è stato allertata la sala operativa del comando Vvf di Sassari per un incendio che ha interessato dei pallet nella zona industriale di Olbia. Immediatamente è stata inviata la squadra 7A che in poco tempo ha raggiunto il luogo dell’intervento nella zona industriale di Olbia. All’esterno di un ex deposito di legname sotto un enorme tettoia di circa mille metri quadri in legno si trovavano stipati su pallet una grande quantità di pellet pronto alla distribuzione.







Il rapido intervento della 7A con l’invio sul posto di altre due botti ha scongiurato che l’incendio potesse propagarli su altre attività limitrofe e limitare al massimo i danni. Alle 4 circa le squadre dopo aver bonificato il sito hanno fatto rientro in sede, sul posto anche i Carabinieri, non si esclude nessuna causa.

