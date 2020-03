Ripresa degli allenamenti dell'Olbia Calcio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nell'incertezza generata dall'emergenza Coronavirus e dal conseguente rinvio degli ultimi tre turni di campionato, spicca un punto fermo: l'Olbia ha ripreso ad allenarsi, come da programma, con la stessa carica e motivazione di sempre.I bianchi di mister Brevi si sono ritrovati questo pomeriggio alla Basa per dare inizio a una nuova settimana di lavoro. Domenica non si giocherà la sfida con l'Albinoleffe e la voglia di rimettersi in gioco resta altissima, ma l'Olbia potrà approfittare della pausa per consolidare i meccanismi tattici che hanno portato all'ottimo ruolino di marcia nelle ultime uscite e al contempo per recuperare tutti gli effettivi dai rispettivi infortuni.Nel pomeriggio, infatti, il gruppo si è allenato al gran completo riaccogliendo quindi tra i ranghi anche Biancu e Belloni.La squadra tornerà ad allenarsi domani con una doppia sessione alla Basa.