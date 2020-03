Dinamo in campo questa sera alle 20.30 contro Burgos

San Pablo Burgos. Club situato nella comunità autonoma di Castiglia e Leon, in Spagna è stato fondato nel 2015, dalle ceneri del Tizona Burgos. La compagine spagnola allenata da coach Joan Penarroya ha tra le sue file l’ex Capo d’Orlando e Avellino Bruno Fitipaldo, che viaggia a una media di 4.7 assist ai compagni, mentre i principali terminali offensivi sono Vitor Benite (13.5 pt, 12.1 ef) ed Earl Clark (11.9 pt, 5.3 rb). Attenzione all’ex Badalone Thaddus McFadden, che scrive una media di 10.4 punti e 3.4 assist a partita, e al centro Augusto Lima, ex Real Madrid. Gli spagnoli hanno chiuso la regular season del gruppo B con 8 vittorie e 6 sconfitte, per 22 punti totali, e in Liga ACB sono decimi con 11 vittorie e 11 sconfitte.





Cena in Club House. L’appuntamento nel post partita è fissato nella Club House di via Nenni a Sassari per il classico terzo tempo nell’ambiente conviviale e amichevole di Casa Dinamo: è possibile gustare la cena, per info e prenotazioni chiamare 079275075 oppure inviare un messaggio alla pagina Facebook Dinamo Sassari Official.

Gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco si giocano la prima nella mini serie al meglio delle tre nel parquet casalingo, intenzionati a far valere il fattore campo e indirizzare fin da subito la serie in proprio favore. Debutto in maglia Dinamo per Jaime Smith: il giocatore, annunciato ieri, ritorna in Sardegna dopo la corsa della passata stagione.“Nel ranking che Basketball Champions League ha pubblicato ieri siamo settimi e Burgos è decima: siamo lì, è una squadra spagnola che gioca bene, una squadra organizzata e con talento che sta giocando un ottimo basket sebbene sia una neopromossa _ha sottolineato coach Gianmarco Pozzecco alla vigilia_. Vive grande entusiasmo, un po’ come la Dinamo, sta regalando soddisfazioni al suo pubblico e sta per entrare nei playoff in un campionato come la Liga ACB che è di altissimo livello. Una delle chiavi secondo me sarà il controllo dei rimbalzi in difesa, loro uniscono ad alte percentuali da fuori ottimi numeri alla voce rimbalzi offensivi. Domani mi piacerebbe vedere una squadra che gioca con grande entusiasmo più che con senso di responsabilità, con la voglia di divertirsi”.Le curiosità. La Dinamo ha vinto due delle tre sfide di playoff disputate in Basketball Champions League, mentre Burgos giocherà per la prima volta nella sua storia i playoff, risultato storico alla prima partecipazione alla competizione. Il Banco ha vinto le ultime quattro sfide di coppa ma devono ancora conquistare più di quattro vittorie consecutive; San Pablo ha vinto l’ultima partita di regular season ma, nelle ultime sette sfide, hanno alternato vittorie e sconfitte. Sassari ha conquistato il 72.8% di rimbalzi difensivi, la percentuale più alta in stagione BCL mentre Burgos ha preso il 36.8% di rimbalzi offensivi, la percentuale più alta in questa voce. Burgos è la squadra che ha segnato più da tre di tutta la competizione (159) scrivendo una media di 13.3 tiri da dietro l’arco nelle ultime sei partite. Miro Bilan ha scritto una media di 14.7 punti e 7.3 rimbalzi nelle ultime tre apparizioni in BCL, dopo aver registrato 9.0 punti e 4.7 rimbalzi nelle precedenti sei in campionato: il Banco ha vinto tutte le nove sfide in cui Bilan è andato in doppia cifra. Ferran Bassan ha una media di 51.2% da tre, meglio di lui sono Jaime Smith con la maglia Bandirma (51.8%) che ha la più alta percentuale di tentativi dall’arco tra tutti i giocatori con più di 20 tiri a partita. Bassan ha vinto 49 partite in BCL: con un’altra vittoria potrebbe diventare il primo giocatore a raggiungere 50 successi nella storia della competizione.Baby parking. Al costo di 6 euro è disponibile il servizio baby parking a partire da 45 minuti prima dell'inizio della partita. Maggiori informazioni allo 079280068 o presso il Dinamo Store di via Nenni dove è possibile pagare la quota.Food & Beverage. Durante le partite casalinghe nei settori A, B e C del PalaSerradimigni sono presenti i corner Food&Beverage con i banchetti ristoro: pizzette, spianatine farcite, bibite e birra e tanti snack. Il servizio è attivo a partire dall’apertura dei cancelli fino alla mezz’ora successiva alla fine della partita.Diretta in Club House a Cagliari. A Cagliari, nella location di viale Bonaria 33, sarà possibile guardare in diretta tv il match. Per 15 € piatto mix accompagnato da 0,20 o calice di vino. Per info e prenotazioni è possibile contattare lo 0707516415 o 3802137490.