Il presidente Conte in diretta annuncia chiusura fabbriche e attività non necessarie

OLBIA. A tarda sera Palazzo Chigi annuncia l'intervento in diretta facebook del premier Giuseppe Conte. Il presidente del consiglio è intervenuto alle 23.23 e ha annunciato un'ulteriore stretta alle misure messe in campo per affrontare l'emergenza Coronavirus con la chiusura su tutto il territorio nazionale di fabbriche e attività produttive che non siano necessarie a garantire beni che non siano essenziali. Rimarranno aperti i supermercati e i negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie senza alcuna restrizione. Verranno assicurati i servizi postali, bancari, assicurativi e i trasporti. Conte ha invitato gli italiani a non prendere d'assalto i supermercati perché l'approvvigionamento del cibo verrà garantito e non ci saranno restrizioni sulla chiusura dei supermercati.











"Fin dall'inizio ho scelto la linea della trasparenza e della condivisione -ha dichiarato Conte-, di non minimizzare e di non nascondere la realtà che è sotto i nostri occhi. Ho scelto di rendere tutti voi partecipi della sfida. E' la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopo guerra. In questi giorni durissimi siamo chiamati a misurarci con immagini e con notizie che ci feriscono con un segno che rimarra per sempre nella nostra memoria anche quando questo sarà finito. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Questi decessi per noi, per i valori con i quali siamo cresciuti non sono semplici numeri. Quelle che piangiamo sono le storie di quelle famiglie che perdono i loro affetti. Dobbiamo rispettare tutte le regole con pazienza, responsabiltà e fiducia. Sono misure severe, non è affatto facile, ma non abbiamo alternative. Dobbiamo resistere e solo così possiamo tutelare noi stessi e le persone che amiamo. Il nostro sacrificio di rimanere a casa è peraltro minimo se paragonato a quello di altri cittadini. Negli ospedali c'è chi rischia molto di più. Penso in particolare ai medici, infermieri e personale sanitario. Ma penso anche alle forze dell'ordine, alle forze armate, agli uomini e alle donne della protezione civile, agli autotrasportatori, ai dipendenti dei supermercati e ai fsarmacisti, ai lavoratori dei servizi pubblici e dell'informazione. Donne e uomini che non stanno andando semplicemente a lavorare ma compiono un atto di responsabsilità della nazione, compiono un atto d'amore verso l'Italia intera".











"Lo facciamo perché amiamo l'Italia e non rinunciamo al coraggio e alla speranza del futuro. Uniti ce la faremo". Con queste parole il premier ha chiuso il suo discorso.

