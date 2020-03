Olbia, pagamenti pensionistici e prestazioni Inps: ecco come fare

- dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilità di aprile 2020;

- dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio 2020;

- dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno 2020.

Con l’ordinanza n. 652 del 19 marzo 2020, il Governo ha stabilito che i pagamenti pensionistici e le altre prestazioni previdenziali erogate dall’Inps saranno accreditate anticipatamente nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.Per consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli in modalità compatibili con le disposizioni in vigore atte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica, coloro che non possono evitare di riscuotere la pensione o altre prestazioni previdenziali in contanti, devono recarsi agli sportelli seguendo il calendario disposto dalla filiale, che suddivide gli ingressi per giorni a seconda della lettera iniziale del proprio cognome.La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni e le relative informazioni sulle giornate di apertura sono disponibili anche sul sito aziendale www.poste.it e al numero verde 800003322.