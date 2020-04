Emergenza Covid-19, modalità di conferimento rifiuti per tutti i cittadini

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Le procedure e modalità in vigore nel territorio comunale relative alla raccolta differenziata non sono interrotte. In ottemperanza a quanto disposto nell’Ordinanza n. 16 del 03.04.2020 del Presidente della Regione Sardegna, tutti i cittadini che vivono in abitazioni dove NON sono presenti soggetti positivi al tampone COVID-19, in isolamento o in quarantena obbligatoria, devono conferire i rifiuti come di seguito specificato:* a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati (bidone verde- secco residuo non differenziabile);* per il confezionamento dei rifiuti indifferenziati dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore a seconda della resistenza meccanica dei sacchetti stessi;* i sacchetti contenenti i rifiuti indifferenziati dovranno essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, attraverso legacci o nastro adesivo e dovranno essere conferiti come da procedure di esposizione già previste nel calendario di raccolta della zona di riferimento in cui l’utenza ricade.