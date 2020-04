Neurologia: consulenze telefoniche per i pazienti Assl Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. I pazienti affetti da demenza, disturbi cognitivi dell’adulto e morbo di Parkinson possono ora contare sul supporto telefonico degli specialisti. In seguito alla momentaneamente interruzione delle visite specialistiche legate al contenimento del Coronavirus, nell'intento di non interrompere la continuità assistenziale, si comunica che presso l'ambulatorio del disturbo del movimento e Uva del servizio di Neurologia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, è stato attivato uno sportello telefonico dedicato ai pazienti e ai loro familiari.I medici e gli operatori saranno a disposizione dal lunedì al venerdi’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30, al numero 0789 552285.Per contattare il servizio via mail è sufficiente scrivere all'indirizzo giuseppe.mura@atssardegna.it