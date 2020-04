Il consultorio dell'Assl di Olbia garantisce assistenza a distanza alle famiglie

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ha riorganizzato la sua attività ed è comunque a disposizione delle famiglie.Nonostante in questo periodo, per tutelare la salute degli utenti e degli operatori sanitari, siano stati sospesi gli incontri, il Consultorio sta continuando a supportare le famiglie, ed in particolare le future neomamme, con tutti gli strumenti a disposizione. Sono infatti in corso i corsi a distanza di preparazione al parto, oltre ad essere attivi gli sportelli telefonici ostetrico, pediatrico, psicologico.Ecco i contatti per mettersi in contatto con gli specialisti:- Ostetriche e ginecologhetel. 0789 552680Le ostetriche stanno effettuando il corso di preparazione al parto a distanza (informazioni e iscrizioni 0789 552680 o scrivendo alla mail graziella.cavalli@atssardegna.it)Tel. 0789 552681e-mail guidomariadegiovanni@atssardegna.itSportello telefonico pediatrico (informazioni, dubbi, allattamento, svezzamento, ecc)Tel. 0789 552403e-mail mariacarmen.ghiani@atssardegna.itSportello telefonico psicologico ( problematiche, gestione dell'ansia, ecc prevalentemente in riferimento a gravidanza, puerperio, maternità, minori) e Spazio SiCura, prevenzione della Depressione Post Parto rivolta a tutte le donne in gravidanzaTel. 0789 552428E-mail mariadamiana.busia@atssardegna.itSportello telefonico sociale (informazioni, iniziative per il sostegno alle famiglie, sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, gestione del conflitto, gravidanza e lavoro, ecc)