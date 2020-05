Il Qatar dona mascherine e tute protettive a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono arrivate oggi a Olbia le dotazioni sanitarie destinate alle strutture sarde donate da Sardinia Healthcare and Reaserch Property (SHRP), il braccio operativo di Qatar Foundation in Italia.Sono 46 mila le mascherine FFP2, diecimila quelle chirurgiche e 1000 le tute di protezione totale per il personale sanitario arrivate a Olbia.Questi aiuti giunti a Olbia si inseriscono in un più complessivo programma di aiuti che lo Stato del Qatar ha voluto donare all’Italia che, attraverso le sue società e istituzioni, continua a stringere il legame di amicizia con il nostro paese e, nello specifico, con la Sardegna.Nelle ultime settimane dieci voli dal Qatar hanno consegnato due ospedali da campo che possono accogliere 500 pazienti, strutture fondamentali per la fase 2 del Covid e per il supporto alla gestione ordinaria della sanità per la fase post Covid.“Il rapporto di collaborazione ma, ancor prima di condivisione strategica, con il sindaco di Olbia è molto forte. In questi anni il legame con la Sardegna è cresciuto – afferma Lucio Rispo, amministratore delegato di SHRP- e la nostra volontà è quella di proseguire nella massima collaborazione con il territorio e, nello specifico, con il sistema sanitario”.In questo contesto è stato avviato con la Sanità Pubblica, con lo Stato del Qatar e con la rete dei centri di ricerca della Qatar Foundation, un progetto di ricerca finalizzato alla sperimentazione dei medicinali per la cura del Covid-19 e alla ricerca di base del vaccino.Proseguono intanto le interazioni con le autorità di Olbia e con quelle regionali destinate all’avvio della fase due, con l’obiettivo di offrire al territorio un’ulteriore crescita attraverso la creazione di nuove attività economiche e incremento dei livelli occupazionali.