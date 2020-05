© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Assl di Olbia mette online la Conferenza informativa sulla parto analgesia. Da oggi le donne che vorranno richiedere il servizio dovranno visionare i video pubblicati sul sito della Assl, che al momento sostituiscono le Conferenze mensili, sospese a marzo a causa dell'emergenza Coronavirus.La partecipazione all'incontro era indispensabile per chi sceglieva questa opzione. Le conferenze sono però state sospese a marzo con il diffondersi del virus. Pertanto, per ovviare a questo problema, gli operatori dell'unità operativa di Ostetricia a Ginecologia hanno realizzato due video, ora a disposizione delle gestanti, che potranno così richiedere di accedere nuovamente al servizio.Si ricorda che nell'unità di Ostetticia e Ginecologia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, tutte le partorienti ricoverate vengono sottoposte a tampone per accertare la presenza o meno del Coronavirus, ciò comprime il rischio di diffusione del virus, rendendo la sala parto più sicura, e consentendo l'ingresso dei partner in sala.Conferenza sulle metodiche di attenuazione dello stress e dolore da partohttps://www.aslolbia.it/index.php?xsl=7&s=69495&v=2&c=66Conferenza sulla Partoanalgesiahttps://www.aslolbia.it/index.php?xsl=7&s=69581&v=2&c=66