Nella notte chiosco di fiori andato in fiamme a Olbia

Nella notte intorno alle 3.30, la Sala operativa del Comando VV.F di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per un incendio di un chiosco adibito alla rivendita di fiori e piante, avvenuto a Olbia in via Roma di fronte al cimitero. Sul posto sono state inviate due squadre operative del distaccamento di Olbia Basa. Messa in sicurezza la zona interessata dall'evento si è provveduto allo spegnimento dell'incendio, in seconda fase si sono ricercate le cause dello stesso. Presenti sul posto forze dell'ordine Carabinieri di Olbia per la sicurezza delle operazioni di soccorso.