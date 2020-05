Autorizzazioni per commercio ambulante in Gallura, Carzedda: "Nessuna pratica inevasa"

OLBIA. Il subcommissario della Provincia, Pietro Carzedda, risponde alle critiche pervenute in merito alle autorizzazioni per il commercio ambulante dei camion bar. Ecco la nota stampa nella sua forma integrale:







"In Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio non c’è nessuna pratica inevasa né in giacenza che riguardi l’autorizzazione al commercio ambulante dei camion bar. Rispondo al Presidente e al Segretario Regionale di Federbalneari per dire che la Provincia non è competente al rilascio delle licenze per camion bar né per le aperture stagionali di attività di somministrazione alimenti e bevande. La Provincia è competente solo al rilascio delle concessioni in uso dei sedimi stradali di strade provinciali per il commercio ambulante.







Se a queste si riferiscono Maurelli e Isoni, preciso che ad oggi per quanto riguarda la zona omogenea di Olbia - Tempio non c’è nessuna pratica inevasa né in giacenza e siamo pronti dopo l’ordinanza regionale di allentamento delle misure anti - Covid19, qualora fossero presentate, a rilasciare quelle per la stagione 2020. Noi siamo per l’impresa e per il lavoro e su queste procedure autorizzative, sopratutto in questo difficile periodo, ho chiesto agli uffici rapidità e immediatezza nelle risposte".

