Figlio violento con la madre a Olbia, denunciato per maltrattamenti e droga

OLBIA. Nel pomeriggio, militari della Sezione Radiomobile, sono intervenuti in pochissimi minuti dalla chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, per maltrattamenti in famiglia. L’immediato intervento ha permesso di evitare reiterati comportamenti violenti ai danni di una madre da parte del proprio giovane figlio, con precedenti di polizia. Il ragazzo è stato denunciato oltre che ai sensi dell'articolo 572 del Codice Penale e contestualmente anche per la violazione dell’Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, poiché a seguito di perquisizione dell’unità immobiliare sono state trovate nella sua disponibilità cinque piantine di marijuana ed alcuni semi di canapa indiana.







La sostanza stupefacente e le piante messe a dimora per la coltivazione opportunamente sequestrate, sono a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che valuterà eventuali circa la comparazioni ed analisi con altre sostanze recuperate in precedenti attività di polizia da parte dell’Arma di Olbia.

