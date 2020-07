Al via le prenotazioni per i centri prelievi del territorio gallurese

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dal 20 luglio prossimo per effettuare i prelievi del sangue o consegnare campioni presso i Centri periferici del Laboratori analisi della Assl di Olbia sarà necessaria la prenotazioni: da lunedì 13 luglio prenderà il via il servizio di prenotazione telefonica delle prestazioni.sarà obbligatoria la prenotazione. Per prenotare sarà necessario contattare il Centro unico di prenotazione ai numeri di telefono dedicati 0789 552088 e 0789 552796.Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.L' attività di prenotazione prenderà il via lunedì 13 luglio 2020.Agli utenti muniti di mascherina, all'ingresso delle strutture sanitarie, verra' misurata la temperatura, verrà ritirato il modulo di autodichiarazione precompilato (sarebbe preferibile stamparlo dal sito della Assl o richiederlo al proprio Medico e portarlo già compilato così da accorciare i tempi di registrazione). Terminate le operazioni di triage, l'utente potrà accedere all'interno della sala d'attesa a cui seguirà il prelievo.Berchidda mercoledi 7.30 10.30Oschiri lunedi 8.00 10.30Monti lunedi 8.00 10.30Padru venerdi 8.00 10.30Berchiddeddu giovedi 7.45 9.00Loiri giovedi 9.15 10.30Porto san Paolo mercoledi 7.45 9.30Budoni martedi 7.45 10.30San Teodoro mercoledi 8.00 10.30Golfo aranci giovedi 8.00 10.30Telti martedi 8.00 10.30Arzachena martedi - venerdi 8.00 10.30Palau mercoledi 8.00 9.30Santa Teresa lunedi - mercoledi 8.00 9.00Sant'Antonio di G. lunedi 8.00 10.30Badesi martedi 8.00 9.00Trinita' d'Agultu e Vignola giovedi 8.00 10.00Aglientu venerdi 7.45 8.45Luogosanto venerdi 9.15 10.15Bortigiadas venerdi 7.45 8.45Aggius venerdi 9.00 10.00Calangianus sabato 8.00 9.00