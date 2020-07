Concluso con successo il Festival di Tavolara "Una notte in Italia"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Festival del cinema di Tavolara “Una notte in Italia” fondato dai fratelli Marco e Augusto Navone con la direzione artistica di Piera Detassis (in collaborazione con Viviana Gandini, Claudia Panzica e Emanuele Degortes), ha festeggiato la 30a edizione con una formula “speciale” che ha tenuto conto dell’emergenza sanitaria senza rinunciare a celebrare ancora una volta, in forma distanziata e contenuta, la bellezza dell’isola che ospita l’arena cinema più bella del mondo.Ristorante da Tonino, il re di Tavolara, e delle cantine delle vigne di Piero Mancini. Arrivederci alla prossima edizione, dal 13 al 18 luglio 2021!