Arzachena, avviata una prima indagine sull'opinione dei cittadini sulla riqualificazione del centro

Privati, commercianti, professionisti e turisti possono offrire stimoli e suggerimenti fondamentali per completare il piano strategico integrato condotto dallo studio Plans di Nuoro e promosso dalla delegata al Governo del Territorio, Claudia Giagoni, come obiettivo di mandato.“Da anni, l’area ricadente nucleo della città accusa una crisi d’identità che non le ha permesso di affermare la sua centralità e il suo valore storico culturale. Nel territorio comunale, infatti, le realtà urbane maggiormente sviluppate si trovano nella fascia costiera, come i borghi di Cannigione, Baja Sardinia e Porto Cervo, e sono legate a un turismo di tipo balneare - spiega la delegata Claudia Giagoni -. Quello che faremo oggi con l’indagine è un passo ulteriore verso la comprensione delle dinamiche che hanno determinato la situazione attuale e la pianificazione degli strumenti per invertire la rotta. Un fattore fondamentale nella stesura del piano è l’analisi socio demografica della popolazione, italiana e straniera, che vive il centro, che lo visita o che vorrebbe viverci. Maggiore è il numero di dati raccolti, maggiore sarà la precisione con cui si potrà intervenire per rivoluzionare il futuro del vecchio quartiere”.sulle locandine che saranno distribuite negli esercizi commerciali e nei gazebo allestiti dal Comune in cui un addetto raccoglierà le informazioni nei giorni:lunedì 27 luglio e 3 agosto, mercato Cannigione, via Orecchionimercoledì 29 luglio e 5 agosto, mercato Arzachena, piazza Risorgimentoda lunedì 27 luglio a venerdì 14 agosto, info point Baja Sardinia.