Mercoledì consiglio comunale a Olbia

OLBIA. Il Consiglio Comunale è convocato, in prima convocazione, seduta pubblica ed ordinaria, presso la Sala Consiliare, sita in via Garibaldi, per il giorno mercoledì 29 luglio 2020 alle 9, interruzione pausa pranzo e ripresa lavori ore 15, per la trattazione dell’Ordine del Giorno allegato. Qualora non venisse esaurito l’esame dei punti iscritti all’ O.d.G., tra i quali il bilancio di previsione 2020-2022. I lavori proseguiranno in aggiornamento di seduta il giorno successivo 30 luglio 2020 ore 9 fino ad esaurimento dei punti.







Vista l’emergenza epidemiologica covid-19, è necessario indossare i dispositivi individuali di protezione come da normativa vigente.

