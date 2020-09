Tamponi ai dipendenti comunali di Olbia, gli esiti sono tutti negativi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Siamo felici di comunicare che tutti i dipendenti comunali sottoposti al tampone naso-faringeo, sono risultati negativi al Covid-19. Questo ci rassicura molto e non solo sulle condizioni di salute delle persone che hanno effettuato il test. È la dimostrazione di quanto i comportamenti corretti siano davvero fondamentali per evitare la diffusione del virus» afferma il sindaco Settimo Nizzi.Nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 agosto, è stata effettuata la sanificazione di tutte le sedi comunali di via Garibaldi, del Museo Archeologico, degli uffici del Giudice di Pace e della sede dei Servizi alla Persona presso il Delta Center. Domani, martedì 1 settembre, toccherà invece al Palazzo Comunale di via Dante n.1, alla Biblioteca Civica Simpliciana e all’edificio Comunale di Poltu Quadu che, pertanto, resteranno chiusi nel pomeriggio.