Toro inferocito per le vie cittadine di Olbia abbattuto con una fucilata

OLBIA. Momenti di panico stamane a Olbia quando un toro ha fatto la sua comparsa per le vie cittadine del quartiere la Basa alla periferia cittadina caricando auto e persone. L’animale è stato abbattuto con una fucilata. Prima di arrivare alla scelta estrema le forze dell’ordine, polizia di stato, polizia locale, vigili del fuoco, forestale e guardie zoofile hanno tentato in tutti i modi di immobilizzare il toro con proiettili carichi di anestetico che però non hanno sortito alcun effetto.







Secondo una prima ricostruzione il bovino sarebbe fuggito da un allevamento di proprietà di un allevatore deceduto nei giorni scorsi e dunque privo di custodia.

