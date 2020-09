In Sardegna si registrano 54 nuovi casi, +18 tra Olbia e Sassari

In totale sono stati eseguiti 159.402 tamponi, con un incremento di 1.322 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 85 i pazienti ricoverati in ospedale (+5 rispetto al dato di ieri), mentre sono 16 (+2) i pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.339. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.341 (+18) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente.





Sul territorio, dei 2.928 casi positivi complessivamente accertati, 483 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 295 (+7) nel Sud Sardegna, 170 (+20) a Oristano, 254 (+4) a Nuoro, 1.726 (+18) a Sassari.

, 46 rilevati attraverso attività di screening e 8 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 140 in tutto.