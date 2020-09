Disservizi alle linee cup della Assl di Olbia, tecnici a lavoro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In questi giorni, a causa dell’elevato numero di telefonate, si sono registrati dei disservizi alle linee telefoniche collegate al centralino del Centro Unico di Prenotazione (Cup) della Assl di Olbia. I tecnici sono a lavoro per potenziare la rete e ripristinare le linee nel minor tempo possibile. In questi giorni contattando le linee telefoniche 0789/53659 – 53692 è capitato che la popolazione trovasse le linee non raggiungibili a causa di un sovraccarico di chiamate, a cui i tecnici stanno lavorando.La Direzione della Assl di Olbia, fiduciosa che il disservizio possa esser risolto a breve, ricorda alla popolazione che le visite specialistiche sono comunque prenotabili presso gli sportelli del Cup. Inoltre è comunque possibile prenotare una visita componendo il numero regionale 1533 solo da rete fissa e gratuitamente. L’Assl di Olbia si scusa con la popolazione per il disservizio creatosi.