Nizzi convoca conferenza stampa e replica alle accuse della Palermo: "Tutto falso"

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, in seguito alle notizie apparse sulla stampa e al post che la stessa dirigente, Gabriella Palermo aveva pubblicato su facebook ha voluto rispondere tramite conferenza stampa alle accuse di violenza sessuale. Il primo cittadino ha riferito di essersi recato dai carabinieri per denunciare la Palermo per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Secondo il sindaco la dirigente avrebbe agito in questo modo in seguito alla sospensione attivata dal Comune in seguito ad un procedimento disciplinare. Il primo cittadino rispedisce le accuse al mittente: "Non c'è accusa peggiore che possa esser fatta ad un uomo -ha commentato il sindaco- è peggio di un omicidio, piuttosto mi taglierei la testa".