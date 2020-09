Il Papa accetta le dimissioni del cardinale Becciu, terremoto in Vaticano

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e ha rinunciato a diritti connessi al cardinalato. Papa Francesco ha accettato le dimissioni Becciu dopo che quest’ultimo era stato coinvolto in un’inchiesta relativa all’acquisto di un appartamento a Londra quando ricopriva il ruolo di sostituto degli affari generali della segreteria di Stato, carica numero due in Vaticano. Becciu, originario di Pattada, era stato ordinato cardinale proprio da Papa Francesco che lo aveva anche nominato prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi.