Covid-19, a Calangianus rimandata al 5 ottbre l'apertura delle scuole

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” di Calangianus inizierà le attività didattiche lunedì 5 ottobre 2020. Il Sindaco Albieri, a seguito dell'evolversi della situazione covid-19, ha deciso di posticipare ulteriormente l’apertura dell’Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” così da poter completare lo screening sul personale docente, non docente e gli alunni. Nella giornata odierna l’ATS Sardegna ha comunicato ulteriori tre casi positivi, arrivano a un totale di 8 casi sul territorio comunale di Calangianus. Solo dopo aver effettuato tutti i test sierologici, si avranno le giuste condizioni per riaprire l'Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” in totale sicurezza.