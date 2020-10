Pronto il nuovo Dpcm anti-Covid: mascherine all'aperto e chiusura locali anticipati

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Governo è pronto ad alzare l’asticella dell’attenzione e dunque delle restrizioni sulle misure anticontagio. Da Palazzo Chigi assicurano che non ci sarà nessun nuovo lockdown, ma che le nuove misure previste dal Dpcm varato in giornata saranno necessarie per evitarli. Ecco allora mascherine obbligatorie all’aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private limitate. Potrebbero essere questi alcuni dei provvedimenti contenuti del Dpcm.