Lavori nel distretto irriguo di Arzachena e Olbia, possibili disagi

A darne comunicazione il consorzio di Bonifica che ha spiegato la natura dei disagi. Infatti, come annunciato, sono in corso alcuni interventi di manutenzione straordinaria nel Canale Adduttore alimentato dalla Diga sul Liscia e che rifornisce Arzachena, Olbia Nord e Olbia Sud. I lavori si inseriscono all’interno del finanziamento concesso con il Piano straordinario di interventi nel settore idrico. Il consorzio evidenzia che si potranno verificare cali di pressione nell’erogazione e per questo motivo raccomanda agli utenti un parsimonioso utilizzo della risorse attigua che comunque distribuita in tutto il comprensorio irriguo.