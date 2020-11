La Regione istituisce a Olbia lo sportello Servizio demanio e patrimonio

Il nuovo servizio regionale è stato presentato pubblicamente oggi, 3 novembre, alle ore 11, nella palazzina B (dove trova posto il bar) del Cipnes Gallura, ente dal quale l’assessorato regionale agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha acquisito i locali in comodato d’uso e con il quale ha sottoscritto una convenzione.

L’assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna istituisce a Olbia lo sportello territoriale del Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomia di Sassari e Olbia-Tempio allo “scopo essenziale di rimediare a necessità organizzative e operative del Servizio e, più nello specifico, a soddisfare l’esigenza istituzionale di attivare uno sportello per lo svolgimento delle funzioni amministrative dell’amministrazione regionale”.Il Cipnes Gallura, “conformemente ai canoni di leale collaborazione istituzionale e di contenimento della spesa pubblica”, ha reso disponibile gli spazi per l’insediamento e l’implementazione di un servizio di importanza strategica per l’economia della Bassa Gallura.Subito dopo l’inaugurazione dello sportello, nella sede del Cipnes Gallura si terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno illustrati i compiti e gli obbiettivi del nuovo servizio. Saranno presenti l’assessore regionale agli Enti Locali, Quirico Sanna, proponente dell’iniziativa, gli assessori regionali del territorio, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e i vertici del Cipnes Gallura.Con la presente, abbiamo il piacere di invitare la vostra testata alla conferenza stampa.