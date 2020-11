Controlli dei carabinieri a Olbia, denunciate quattro persone

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ieri sera, a Olbia, i militari della sezione radiomobile, nell’ambito dei controlli che si stanno effettuando per verificare il rispetto delle disposizioni anticovid, hanno denunciato in stato di libertà un olbiese di 48 anni poiché, alla guida del suo autoveicolo, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento sullo stato di alterazione psicofisica dovuto all’ uso di sostanze stupefacenti. In seguito alla perquisizione effettuata sul posto è stato trovato in possesso di circa 14 grammi di marijuana. Per tali motivi gli è stata ritirata la patente di guida. Negli stessi servizi i militari hanno deferito un 37enne perché, in stato di ubriachezza e privo dei dpi (mascherina), all’atto dell’ identificazione, ha proferito frasi minacciose e oltraggiose all’indirizzo degli operatori. Segnalato, poi, all’autorità amministrativa due cittadini rumeni di 50 e 42 anni poiché privi delle mascherine.