Questa mattina, i militari della stazione di Calangianus , a conclusione di indagini, hanno denunciato per ricettazione un 19enne residente ad Oschiri. Il ragazzo in seguito ad una perquisizione domiciliare in casa, hanno rinvenuto un iphone 8 risultato provente di furto, denunciato lo scorso 19 febbraio presso la stazione carabinieri cittadina.