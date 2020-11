© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La squadra dei vigili del fuoco di La Maddalena è stata allertata per l'incendio di un'autovettura a La Maddalena alle 19.20 in località La Ricciolina. Il tutto a causa di un probabile guasto mentre era in moto. Solo spavento per gli occupanti che sono rimasti illesi. La squadra del 115 ha domato prontamente le fiamme e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto i carabinieri di La Maddalena.