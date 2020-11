Controlli anti-Covid dei Carabinieri, sanzioni per violazioni del coprifuoco e feste private

In particolare sono stati controllati quasi 100 locali pubblici (91), e sono stati contravvenzionati anche due esercizi di Tempio Pausania. Ad Ozieri i militari sono intervenuti in un garage dove si stava svolgendo una festa privata: sanzionate le otto persone presenti. Anche i controlli alla circolazione stradale hanno consentito di contravvenzionare tre persone a Pattada (per strada dopo le 22 senza giustificato motivo), una persona a Bono e due ad Olbia.

hanno messo in campo le proprie risorse per concorrere alla vigilanza sui comportamenti dei cittadini, in particolare sul rispetto dei limiti imposti ai locali pubblici.