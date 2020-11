Allerta Meteo in Gallura codice rosso per rischio idrogeologico, a Olbia scuole chiuse

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il bollettino meteo avvisa che, a partire dalle ore 18.00 di domani, 27 novembre 2020, la città di Olbia è classificata in uno scenario di criticità elevata “codice rosso per rischio idrogeologico".«Le precipitazioni saranno particolarmente intense a partire da domani pomeriggio. – afferma il sindaco Settimo Nizzi - Si raccomanda di prestare la massima attenzione e di seguire le norme di autoprotezione, specie nelle aree a rischio. Abbiamo ordinato la chiusura delle scuole per domani pomeriggio e per tutta la giornata di sabato, sia per tenere al sicuro i nostri bambini che per far sì che i nostri concittadini non debbano allontanarsi dalle proprie abitazioni. Si raccomanda, pertanto, di evitare di uscire da casa, sia in automobile che a piedi, durante tutta la durata dell’allerta. Si raccomanda inoltre di lasciare i piani seminterrati o i piani terreni nelle aree a rischio, e di portarsi ai piani superiori. Verrà chiuso anche il parco urbano Fausto Noce».«Il Centro Operativo Comunale è convocato per domani mattina. In questo modo le valutazioni saranno effettuate istante per istante a seconda dell’evolversi della situazione per mettere in atto tutte le misure di salvaguardia della popolazione. Le comunicazioni alla cittadinanza verranno fornite tempestivamente attraverso i nostri canali ufficiali» conclude il primo cittadino. Al seguenteè possibile scaricare l'ordinanza nella sua forma integrale.