Allerta Meteo codice rosso in Gallura, anche a Loiri scuole chiuse dalle 13.30

Il C.O.C. del Comune di Loiri Porto San Paolo riunito presso la sede municipale di Loiri ha disposto :* - La sospensione delle lezioni scolastiche alle 13.30 per le scuole di ogni ordine e grado* - L’attivazione della compagnia barracellare con funzioni di protezione civile a supporto del C.O.C.* - Chiusura del ponte di Azzanidò al traffico veicolare e pedonale dalle ore 17.30 della giornata di Venerdì 27.11.2020* - La verifica attraverso le forze in campo di tutte le aree a pericolosità idraulica del territorio* - Sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti per la giornata di Sabato 28.11.2020 (con successiva comunicazione verranno informati i cittadini le date di recupero del servizio)* - Sono state preallertate le ditte del territorio specializzate in movimento terra* - Si stanno preparando i mezzi e gli operatori comunali quali Terna, Camion e Pick-up e le adeguate barriere di protezione stradali mobili da utilizzare all’occorrenza* - Comunicato alla popolazione allegato alla presente trasmessa mediante social network e messaggistica istantanea. Link Ordinanza Comunale: http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/attachments/article/2606/Ord_39_2020.pdf