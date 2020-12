La Assl di Olbia spiega l'attività delle Usca

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Oltre 260 pazienti in carico, circa 1.200 contatti telefonici e 170 visite domiciliari: e’ questa l’attivita’ dell’ultima settimana di novembre, garantita dalle Unità speciali di continuità assistenziale della Assl di Olbia. Un imponente lavoro portato avanti da dieci medici e otto infermieri che garantiscono assistenza ai ventisei comuni di competenza della Assl di Olbia, in un vasto territorio che si estende da Luras a Santa Teresa, da Palau a Budoni, sino ad arrivare ad Ala’ dei Sardi.All'Usca compete la presa in carico e sorveglianza sanitaria attiva dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, anche quelli dimessi da Ospedale e affetti da Covid-19: consente così di alleggerire il lavoro dei medici di continuità assistenziale, che possono così delegare una parte del loro lavoro e continuare ad assistere al meglio anche i pazienti non Covid; dall’altra per avere meno pressione sugli ospedali, garantendo cure migliori e più affidabili anche a chi non è ricoverato.L’Usca di Tempio Pausania (che ha in carico i comuni di Badesi, Trinità, Bortigiadas, Aggius, Calangianus, Luras, Aglientu, Luogosanto e Santa Teresa) nella settimana dal 23 al 29 novembre 2020 aveva in carico 131 pazienti, 54 dei quali fortemente sintomatici e in terapia domiciliare, mentre 18 pazienti sono stati “liberati” perché guariti e asintomatici. Il team, composto da tre medici e altrettanti infermieri, ha effettuato una decina di visite domiciliari al giorno e circa cinquecento contatti telefonici settimanali (telemonitoraggio) per valutare lo stato di salute dei pazienti.nella settimana dal 23 al 29 novembre 2020, avevano in carico 34 pazienti, di questi 5 in fase di guarigione e 26 fortemente sintomatici, ma seguiti a domicilio con assegnazione di terapia domiciliare. Tutti i pazienti vengono contattati telefonicamente due volte al giorno. La mole di lavoro a cui sono sottoposti i team comporta a volte qualche ritardo nella presa in carico dei pazienti. Le richieste sono numerose e in alcuni casi improprie e a volte comportano un rallentamento nelle procedure sanitarie e gestionali. Per questo, in una situazione di grande complessità come quella attuale, dove l’impegno e lo spirito di abnegazione degli operatori che compongono le Unità Speciali della Assl non può essere messa in dubbio, la Direzione della Assl di Olbia richiede un ulteriore sforzo corale, ossia di continuare a rispettare rigorosamente le misure anti- covid con senso di responsabilità, affinché si superi al più presto questa fase emergenziale con spirito di solidarietà e coesione territoriale, a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini.